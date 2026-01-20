為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    實戰派的刑事底！台東縣警察局長林宏昇上任

    2026/01/20 18:51 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣警察局長林宏昇宣誓就職。（警方提供）

    台東縣警察局長林宏昇宣誓就職。（警方提供）

    台東縣警察局卸、新任局長交接布達典禮，今日在該局二樓大禮堂舉行，副縣長王志輝親臨主持，內政部警政署警政委員李安淳監交，典禮邀請地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等參加觀禮。而新任局長林宏昇被外界評為「實戰派的刑事底」局長，甚至線索可能還不少於基層刑警。

    新任局長林宏昇，55歲，中央警察大學58期畢業，歷任內政部警政署航空警察局刑事警察大隊大隊長及台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長等職務，本次由內政部警政署刑事警察局主任秘書調任，新任副局長陳楨筌，59歲，中央警察大學54期畢業，由高雄市政府警察局小港分局分局長調任。

    據台南地方士紳所言，林宏昇算是「中生代中有老派風格的刑事」，也是台南縣市合併後任職最久刑大隊長，因此任內也遇到多起大案，如88槍案、殺警案，甚至縣議員蔡育輝服務處被恐嚇炸彈案時，他還衝現場開出第一槍，除本案因開槍褒貶不一外，其餘案件也都被順利解決。

    林宏昇友人說，林為人海派，「老刑事」特質與能力反而是如今年輕警察所沒有，「他的線民、長年耕耘人脈還比很多基層刑警多」，直到他擔任主秘時才更低調，但他的特長反而是現代年輕警察效法對象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播