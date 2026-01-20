實戰派的刑事底！台東縣警察局長林宏昇上任

台東縣警察局長林宏昇宣誓就職。（警方提供）

台東縣警察局卸、新任局長交接布達典禮，今日在該局二樓大禮堂舉行，副縣長王志輝親臨主持，內政部警政署警政委員李安淳監交，典禮邀請地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等參加觀禮。而新任局長林宏昇被外界評為「實戰派的刑事底」局長，甚至線索可能還不少於基層刑警。

新任局長林宏昇，55歲，中央警察大學58期畢業，歷任內政部警政署航空警察局刑事警察大隊大隊長及台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長等職務，本次由內政部警政署刑事警察局主任秘書調任，新任副局長陳楨筌，59歲，中央警察大學54期畢業，由高雄市政府警察局小港分局分局長調任。

據台南地方士紳所言，林宏昇算是「中生代中有老派風格的刑事」，也是台南縣市合併後任職最久刑大隊長，因此任內也遇到多起大案，如88槍案、殺警案，甚至縣議員蔡育輝服務處被恐嚇炸彈案時，他還衝現場開出第一槍，除本案因開槍褒貶不一外，其餘案件也都被順利解決。

林宏昇友人說，林為人海派，「老刑事」特質與能力反而是如今年輕警察所沒有，「他的線民、長年耕耘人脈還比很多基層刑警多」，直到他擔任主秘時才更低調，但他的特長反而是現代年輕警察效法對象。

