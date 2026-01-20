機車與拖板車擦撞 女騎士受困輪下 消防隊花1小時救出送醫

機車與拖板車擦撞後，女騎士卡在輪下，消防隊全力搶救。（民眾提供）

台南歸仁區中山路今天發生機車與拖板車擦撞意外，女騎士被壓在輪胎下，一度受困，消防隊獲報趕往，歷經約1小時順利將人救出，過程驚險，緊急送醫後，傷者暫無生命危險，肇因與肇責正由警方釐清中。

40歲的女騎士擦撞後受困拖板車底下，主要是右大腿被輪胎壓住，動彈不得，市府消防局獲報，出動16人帶著各式器材趕往，打火弟兄抵達後，先穩定傷者狀況，並評估搶救方式。

請繼續往下閱讀...

由於女子嚴重受困，消防局陸續增派人車馳援，利用專業救助器材先行撐舉，在確保安全的前提下，逐步將人順利救出，傷者一度意識不清、但對疼痛仍有反應，隨即送往成大醫院。

歸仁警分局初步調查，當時狀況是曳引車在中山路一段巷口，西向東路邊起駛準備迴轉時，與同向後方機車發生碰撞，事故雙方駕駛酒測值均為0，女騎士暫無生命危險，是否有闖紅燈等違規情事，相關肇事原因將深入入釐清。

歸仁分局提醒，駕駛大型車或進行迴轉動作時，務必確認視線死角、禮讓直行車先行，騎士行經路口要遵守號誌、不要搶快，並與大型車保持安全距離，以降低意外風險。

機車與拖板車擦撞後，女騎士卡在輪下，消防隊動員搶救。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法