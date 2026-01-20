為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中警尾牙場揭假投資「養套殺」 民眾喊「過年不要被騙」

    2026/01/20 05:43 記者黃旭磊／台中報導
    台中市第四警分局志工，趕往尾牙會場宣導反詐觀念。（讀者提供）

    台中市第四警分局志工，趕往尾牙會場宣導反詐觀念。（讀者提供）

    再過不到1個月就是馬年除夕，台中南屯等多區尾牙宴會鬧熱滾滾，警方強調「殺」進尾牙場，鎖定人潮齊聚揭穿「假投資詐騙」真相，精準宣導打詐，民眾抽中熱門餐廳buffet（自助餐）券，呼籲「過年千萬不要被騙到錢啊。」

    台中市第四警分局今天表示，派出所員警及志工把握年終尾牙旺季，主動出擊走進婚宴餐廳、企業尾牙會場進行反詐宣導，將防詐觀念直接送到餐桌前，讓宣導不再「聽過就忘」，吃飯也能學防詐，民眾填問卷答對題目，即可獲得熱門餐廳Buffet餐券，吸引大批民眾排隊參與，在歲末年終試手氣，氣氛熱絡獲好評。

    警政署「打詐儀表板」數據分析，台中去年12月與前年同期相比，詐騙案件數下降幅度達19.4%，整體財損下降53.5%，警方強調，「假投資詐騙」案例有增加趨勢，特別重點說明精準防詐。

    黎明派出所長周明勳說，「假投資詐騙」超過6成被害人，起初於臉書、ig等社群平台接觸假投資訊息，後續有近9成被害人被轉往LINE（含投資群組）內實施詐騙，詐團透過投放飆股投資標的，誘使民眾進行「養、套、殺」三部曲，最終要求將資金匯入人頭帳戶，造成鉅額損失。

    警方呼籲，民眾務必遵守「不明連結不點擊、不明投資不加入、不熟帳戶不匯款」原則，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話，而尾牙聚餐旺季，也提醒喝酒不開車、開車不喝酒，讓年終聚會開心又安心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方於尾牙會場播放「假投資詐騙」真實案例。（讀者提供）

    警方於尾牙會場播放「假投資詐騙」真實案例。（讀者提供）

