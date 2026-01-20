為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不顧妻抵抗仍硬上 渣夫還掰是情趣前戲

    2026/01/20 06:40 記者蔡彰盛／新竹報導
    不顧妻抵抗仍硬上，渣夫還掰是情趣前戲。（情境照）

    不顧妻抵抗仍硬上，渣夫還掰是情趣前戲。（情境照）

    新竹陳姓廚師不顧分居中的妻子反抗強行行房，事後竟辯稱妻子反抗的情節是「增加一點情趣」「感覺像是前戲」，事後還誣賴妻子「設計」他，新竹地院依強制性交罪判刑3年2月。

    法官調查，陳男與妻子張女因相處不睦而分居，去年3月31日晚間陳男在張女住處違反張女意願，不顧口頭制止或伸手、以腳推方式阻擋，仍強行以手撫摸胸部，將手指插入陰道內，並舔下體後性侵得逞。

    陳男矢口否認強制性交犯行，辯稱過程中妻子根本沒有任何反抗，反抗的只有脫內褲的那一段，她用右手一直拉著，就真的很像夫妻，她故意拉扯，增加一點情趣，他本想要放棄，但她還是讓他脫下。

    張女說，當時跟陳男說她人很不舒服，叫他停止動作，陳男就用手進行一些類似那種愛情動作片看到的行為，撫摸她的身體，試圖用手想要把內褲脫掉，雙方拉扯，但她無力反抗。

    法官勘驗雙方對話簡訊，「金錢恐嚇也是家暴的一種、你不知道嗎？」、「昨天吃的東西錢拿來、再加之前吃的、利息共5500請還錢」、「要錢沒錢、要人沒人 所以你這個人存在過嗎？」

    而陳男也坦承，當時拉扯是有，妻子是有說不要，但他生理上已經有點衝動，就進行下去，加上同居時也是有點拉扯，感覺有點像是前戲，證明陳男確有不顧妻子反抗，違反其意願強行性交。

    法官審酌陳男為張女配偶，共同撫育4名子女，更應秉持誠信、相互尊重之基礎互動，竟為逞個人私欲，不顧妻子當時身體不適，甚至當下妻子口頭制止或伸手阻擋、拉扯推擠，仍違反其意願，強行性交得逞，事後甚至誣賴妻子「設計」他，最後依強制性交罪判刑3年2月。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

