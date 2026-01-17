台灣大道2轎車對撞！車上3正妹逃出嚇壞

黑色轎車車頭嚴重凹陷，引擎蓋翹起。（民眾提供）

台中市台灣大道路口深夜傳出巨響，一輛白色轎車與對向黑色轎車猛烈對撞後失控衝進騎樓，掃倒多輛機車、腳踏車，現場宛如被轟炸過一般，而深色車內還載著多名打扮亮眼的年輕正妹，引發路人側目，這起事故共6人受傷，所幸皆為擦挫傷無生命危險，詳細肇事原因待鑑定單位調查。

這起嚴重車禍發生在17日凌晨1時35分，地點位於西屯區台灣大道與漢口路口，48歲李姓男子當時駕駛白色轎車，沿台灣大道由東往西行駛，準備左轉進入漢口路時，與對向沿台灣大道直行、由22歲李姓男子駕駛的黑色轎車發生猛烈碰撞。

撞擊瞬間力道驚人，白車被攔腰撞上後原地旋轉約180度，隨即失控衝進路旁騎樓，接連撞毀停放的3輛機車與2輛腳踏車，車頭幾乎全毀，零件四散一地，黑車車頭同樣嚴重凹陷，引擎蓋翹起，現場滿是碎裂保險桿與散落零件，畫面怵目驚心。

經查，白車上共2人、黑車上含駕駛共4人，其中3人為20歲出頭，穿著時尚外型亮眼的年輕正妹，事故後狼狽下車，引發圍觀民眾議論，而6人皆出現臉部與四肢擦挫傷等不等傷勢，經送醫治療後均無大礙，至於外傳這三位正妹是飯局妹，但因與車禍案情無直接關聯未獲證實。

據了解，兩名駕駛酒測值均為零，排除酒駕，初判肇因疑為白車搶快左轉時未禮讓直行車，但詳細責任仍待交通事故鑑定單位進一步釐清。

