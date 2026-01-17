獨家》美台關稅敲定合作升級 台灣可望年內於美國鳳凰城新設辦事處

台美關稅敲定，將透過高科技投資升級戰略合作，台灣也積極擴大在美國相關聚落的佈局。據指出，賴政府規劃於台積電等業者投資重鎮的美國亞利桑那州鳳凰城新設辦事處，圖為外交部長林佳龍15日出席星宇航空直飛鳳凰城首航典禮情形。（資料照）

台美關稅敲定，將透過高科技投資升級戰略合作，台灣也積極擴大在美國相關聚落的佈局。據指出，賴政府規劃於台積電等業者投資重鎮的美國亞利桑那州鳳凰城新設辦事處，外交部也全力與美國政府洽談，目前初步已獲美方應允，將朝今年內正式設處方向進行。

我方認為，美國正堅定鞏固其在AI領域的全球領導地位，在半導體與AI供應鏈上都居於關鍵位置的台灣，無論透過增加直飛航點或新設辦事處，皆有助鞏固彼此夥伴關係，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」。

我國除在美國華府設有駐美代表處，另包括駐亞特蘭大、波士頓、芝加哥、關島、檀香山、休士頓、丹佛、洛杉磯、邁阿密、紐約、舊金山及西雅圖等12個辦事處。鳳凰城可望成為第13個辦事處，也將是台灣在美國本土近40年來再度新設辦事處，更進一步提升兩國關係。

此外，台美交往持續深化，美國各州在台設立辦事處的數量不斷增加，僅在去年，包括奧克拉荷馬州、田納西州與愛荷華州便相繼宣布來台設處；截至目前，已有22個州政府及關島在台設立23個辦事處。

針對這項規劃，外交部長林佳龍15日出席星宇航空直飛鳳凰城航線舉行的首航典禮，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）搭乘首航班機返美，他在致詞時已透露政府的推動方向；美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯也出席活動。

林佳龍表示，常遇到在亞利桑納州的台灣人，或是現在去工作的台積電員工說有2個願望，1個願望已實現，就是直航；第2個願望是希望外交部在亞利桑納州設辦事處。這5年在亞利桑納州新設的廠有將近300名台積電相關員工的寶寶誕生。

林佳龍說，外交部將積極提升當地的服務能量，讓國人都能享有來自台灣的關懷與照顧，而他也期待「有機會可以搭乘直航班機」造訪鳳凰城這座美麗的城市。

林表示，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，預計商務往來、探親交流與觀光需求都將持續成長。他期待以商務航班為起點，進一步促進台美攜手打造「聯合艦隊」，在共創繁榮的同時，也共同強化民主夥伴「非紅供應鏈」的整體韌性。

