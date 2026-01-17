與李四川民調差距縮小？ 蘇巧慧：把長跑當短跑、每天全力衝刺

民進黨立委蘇巧慧表示，這段時間團隊始終按照既定步調前進，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，未來會持續走遍新北每個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到她，讓大家看看未來的新北市長是不是可由她來擔任。（記者羅國嘉攝）

九合一大選進入倒數階段，各政黨候選人積極走入基層爭取支持。然而，台北市議會議長戴錫欽16日受訪提到新北市長選情，指民進黨蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。對此，蘇巧慧表示，這段時間團隊始終按照既定步調前進，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，未來會持續走遍新北每個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到她，讓大家看看未來的新北市長是不是可由她來擔任。

蘇巧慧今天到新北淡水參加淡信慈善基金會董事長呂孫綾辦的「衣童幸福微笑聯合慈善公益」。蘇受訪時指出，這段時間她一直都是照著自己的步調，團隊也很有活力，所以都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺。未來也會像這樣，走遍新北市的每一個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到蘇巧慧，讓大家看看未來的新北市長是不是可以由她來擔任。直言「想這是最好的策略，我們會持續進行。」

隨著基層互動增加，外界也關注是否有更多原本立場不同的地方人士，開始與她接觸、交流。蘇巧慧強調，市政本就不該以黨派作為界線，一座城市的發展，需要所有人朝向讓新北更好的方向共同努力。她表示，不分黨派、不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力，這是她未來的目標。

針對近日高雄跟台南初選結果出爐後，外界擔憂派系合作是否受到影響，蘇巧慧則說，民進黨的傳統一向是初選激烈，但是選後一定會團結一致。那也很榮幸擔任了新北隊長這樣的角色，所以她不但會把自己市長候選人的工作做好，讓更多的市民認同，並且也會帶領整個新北隊，讓議員都能夠打出全壘打，希望在這個城市能夠為將來做貢獻。

