李忠憲長文談「黃國昌：為什麼背叛的朋友比原本長久敵人更可惡？」

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

學者李忠憲今日在臉書以「黃國昌：為什麼背叛的朋友比原本長久的敵人更可惡？」為主題發文，當我們覺得背叛比敵人更可惡，其實不是太情緒化，而是自己仍然相信信任本身是有價值的，如果哪天我們對背叛毫無感覺，那反而代表自己已經不再相信任何人了。那不是成熟，而是一種更深的損失和對人性的失望。

李忠憲在臉書PO文表示，依照真正的傷害累積，原本長久的敵人整體的破壞程度是比背叛的朋友更大。而且因爲過去合作關係，背叛的朋友多少都有貢獻在共同的抵抗敵人上，所以不是背叛者做了「更壞的事」，而是他破壞了我們用來理解世界的基本結構，這才是最主要的原因，敵人之所以是敵人，是因為你早就知道他不站在你這邊。他的攻擊、算計、冷漠，都在心理預期之內，所以敵人的傷害是可預見的：「我知道你會這樣。」可惡，但不會動搖我們對世界的基本理解。

李忠憲指出，朋友之所以是朋友，不是因為他對我們好一次，而是因為我們在心裡默默做了一個判斷：「在關鍵時刻，他不會站到對面。」這是一種結構性的信任，我們因此：說出不會對外人說的話，放下防備，甚至把自己的一部分安全感交給對方，背叛真正可惡的地方在於：他利用了我們對他的信任來傷害我們，這不是單純的敵意，而是信任的反轉。

李忠憲續指，背叛會讓人懷疑的不是對方，而是自己。敵人傷害我們，我們會憤怒；但朋友背叛我們，我們往往還會多一些懷疑。我們是不是看錯人？我們是不是太天真？我們現在相信的其他人，還可靠嗎？也就是說，背叛的破壞力在於它會擴散，它不只破壞一段關係，而是侵蝕我們對人性的判斷能力。

李忠憲分析，所以背叛之所以更可惡，是因為它違反了「我們默認的世界規則」。我們之所以能生活，而不是時時刻刻防禦，是因為心中有一些基本假設，朋友不是敵人，信任不是錯誤，善意不該被當成弱點，背叛不是單純的惡，而是對這些假設的否定。

