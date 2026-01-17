民眾黨議員參選人林晏「良」的看板遮蓋號誌 網友批「無良」

林晏良設在八德大明街的廣告看板，因遮住行人穿越號誌，還在「良」字上挖洞，被網友批「無良」。（記者謝武雄攝）

民眾黨創新創業委員會執行長林晏良將投入桃園市八德區的市議員選舉，在八德區懸掛多面選舉看板、布條，其中在大明街的看板擋住行人穿越的號誌，工作人員在看板「林晏良」的「良」字上面，故意挖洞讓號誌露出來，結果被民眾批評「無良」，影響交通安全，他在國二高架橋下籃球場圍籬掛布條也違反規定；對此，林晏良表示，今天會儘速拆除。

市府建管處長莊敬權也到場查看，確認是未經申請、逕自設立的違規廣告物，將於今天中午強制拆除；他說，依據桃園市廣告物管理自治條例規定，設置廣告物必須先向市府申請，不得有遮蔽交通號誌、標誌等設施，如有前述情形要限期改善，屆期未改善者可處三千元以上、十萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時可強制拆除。

林晏良說，這些競選看板的設置位置、施工安裝等，都是熱心支持者自發性的行為，他非常感謝，但民眾黨身為講求法制的政黨，對於這些違規，他也無法接受，已連絡廠商施工，今天儘速拆除、改善。

這處被民眾嘲諷是「無良」的競選看板，位於八德區大明街上，看板上的「良」字故意挖空，想讓行人穿越號誌露出來，大型看板完全擋住紅綠燈燈桿，僅看板上方露出紅黃綠三色號誌，已影響行車安全，網友留言批評「太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「這已違規了吧」、「這地方可以掛廣告看板嗎？」、「擋到視線，超級危險」、「根本就是無良」。

此外，林晏良的廣告布條也掛在國道二號橋下的籃球場圍籬，也違反公共區域不得懸掛選舉廣告的規定；他說，會儘速移除。

林晏良的競選布條也掛在高架橋下籃球場的圍籬。（記者謝武雄攝）

林晏良擔任民眾黨創新創業委員會執行長，與前主席柯文哲合影。（摘自林晏良臉書）

