烏干達血腥大選！反對派10人遇害 總統候選人被強行帶走

烏干達總統大選傳出10名反對派支持者遭殺害，候選人波畢威恩也被帶走下落不明。圖為烏干達民眾觀看開票。（歐新社）

烏干達15日舉行總統大選，目前仍在開票中，但反對黨「國家團結平台（National Unity Platform, NUP）」傳出10名支持者遭安全部隊殺害，NUP候選人波畢威恩（Bobi Wine）也被帶走下落不明。

據《半島電視台》報導，在15日投票結束後不久，波畢威恩就在社群平台發文控訴全國各地都出現大規模選票舞弊，呼籲民眾一起站出來對犯罪政權說不。不過，有看起來像是軍人的不明人員翻越波畢威恩住處圍欄，將其帶到直升機上載走。

此外，烏干達中部布坦巴拉（Butambala）地區的NUP國會議員基文比（Muwanga Kivumbi），透露支持者們在他家等待開票結果時，遭到安全部隊掃射導致10人喪生，為了消滅證據還搬走遺體只剩下血跡，警方則指控是基文比指揮暴徒襲擊計票中心和警察局。

從16日的開票情況來看，在烏干達執政長達40年的81歲現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni），獲得了73.7％的票數，反對派候選人波畢威恩則是22.7％，預計將在當地時間17日下午4時（台灣時間晚間9時）宣布選舉結果。

