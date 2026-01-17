NASA新神器完工！專找「第二個地球」 5年要掃描10萬個新世界

NASA公開「羅曼太空望遠鏡」最新完工照。（取自NASA）

美國航太總署（NASA）的次世代觀測站即將升空。科普網站《Live Science》報導，NASA近日公開了剛組裝完成的「羅曼太空望遠鏡」（Nancy Grace Roman Space Telescope）最新畫面。這台造價43億美元（約新台幣1358億元）的太空望遠鏡，目前進度超前，預計將於今年9月發射，展開為期5年的宇宙觀測任務。

配備3億畫素相機 探索暗物質謎團

羅曼望遠鏡配備了一面2.4公尺的主鏡（與哈伯望遠鏡口徑相同），以及一台擁有2.88億畫素的「廣角儀（Wide Field Instrument）」。其任務核心是繪製史上最詳盡的銀河系地圖，並搜尋宇宙中的「暗物質（dark matter）」與「暗能量」。此外，它還搭載了先進的「日冕儀（Coronagraph）」，這項裝置能像「墨鏡」般遮擋恆星的強光，協助科學家直接觀測恆星周圍的環境。

預計揭示10萬個「遙遠世界」

NASA高達德太空飛行中心的天體物理學家麥克恩里（Julie McEnery）指出，羅曼望遠鏡在首個5年任務期間，預計將揭示超過10萬個「遙遠世界」、數億顆恆星以及數十億個星系。根據科學家估算，其觀測能力有望發現現有已知系外行星數量15倍以上的天體，大幅擴展人類對宇宙「居住可能性」的認知。

相較於韋伯望遠鏡（JWST）過去的延宕，羅曼望遠鏡的建造過程相當順利且預算控制得當。專案科學家於1月5日在美國天文學會會議上透露，目前的發射窗口鎖定在9月28日。屆時，這台重達4.1噸的望遠鏡將搭乘SpaceX的「獵鷹重型（Falcon Heavy）」運載火箭，從佛羅里達州升空，前往距離地球160萬公里的「第二拉格朗日點（L2）」。NASA預估，其回傳的數據量將極為驚人，5年內可累積超過2萬TB的資料。

羅曼太空望遠鏡直徑2.4公尺的主鏡組件。這面巨大鏡片將負責捕捉宇宙深處微光，匯聚至高達2.88億畫素的相機，是揭開暗物質與系外行星奧祕的關鍵。（取自NASA）

