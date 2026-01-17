欠2萬惱羞成怒！台中醉男預告燒機車 真動手變縱火犯

遭縱火的機車。（民眾提供）

台中市北區今天清晨發生一起機車縱火案，一名林姓男子因積欠汪姓女子2萬元債務衍生糾紛，又不滿對方要收回借出的機車，竟先傳訊嗆聲預告「要燒車」，隨後真的動手縱火，警方接獲報案後火速追查，3小時內將人逮捕到案，詢後依公共危險罪嫌送辦。

這起事件發生在17日清晨5時42分許，台中市北區梅川東路與衛道路口突然冒出火光，一輛停放在路旁的機車起火燃燒，濃煙竄出引發附近住戶警覺，趕緊通報119並合力撲滅火勢，所幸未延燒至其他車輛，也未造成任何人員傷亡。

經查，57歲汪姓女子為該部機車車主，3天前曾將機車借給50歲林姓友人使用，由於雙方原本就有2萬元金錢糾紛，近日為催討欠款，汪女決定取回機車鑰匙，不料此舉卻引發林男不滿，林男酒後加上情緒激動下，曾透過通訊軟體向汪女傳訊，揚言要燒毀機車洩恨。

沒想到這番話並非空談，林男於清晨時分擅自將機車牽移至該路口位置後，拿出打火機點燃，隨即逃離現場，警方與鑑識人員到場採證後，發現機車僅座墊局部燒毀，其餘車體未受波及，隨即調閱監視器畫面與相關跡證展開追查。經比對行蹤與訪查關係人，警方於上午8時許迅速鎖定林嫌行蹤，並將人查緝到案。

第二分局呼籲，任何金錢或感情糾紛都應循正當、理性管道解決，縱火行為不僅危及公共安全，也可能釀成無法挽回的後果，切勿因一時情緒失控而觸法。

警方獲報趕往現場處置。（民眾提供）

