    社會

    接掌刑事局龍頭 邱紹洲：強化對AI犯罪的破解與解析能力

    2026/01/16 12:25 記者邱俊福／台北報導
    保七總隊長邱紹洲即將接任掌管全國治安的刑事警察局局長一職。（記者邱俊福翻攝）

    保七總隊長邱紹洲即將接任掌管全國治安的刑事警察局局長一職。（記者邱俊福翻攝）

    保七總隊長邱紹洲即將接任掌管全國治安的刑事警察局局長一職；他強調，今年適逢選舉年，查賄、制暴及維持整體治安穩定，至關重要，以確保選舉能夠平順進行，讓國人安心選賢與能，而對於黑、槍、毒、詐等治安重點工作，則將持續推動不間斷的執法政策。

    至於面對AI等新型態犯罪，邱紹洲表示，必須採取滾動式修正因應策略，包括強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率，尤其每逢年底選舉，也常面臨AI假訊息問題，雖然過去已有相關經驗，但隨著檢測技術提升，未來應能更迅速處理。

    邱紹洲為中央警官學校刑事警察學系57期，中央警察大學刑事警察學系研究所碩士，歷任過刑事局第九大隊大隊長、桃園市警局刑事警察大隊大隊長、桃園市警局桃園分局分局長、新竹市警察局局長等重要職務，為刑事專才，長期深耕於偵查工作、打擊電信詐騙及掃黑任務。

    邱紹洲個性溫和，溫文儒雅，為刑事界的儒將，擔任新竹市警局局長期間，在掃黑、緝毒、肅槍以及打詐等行動上獲得顯著成果，而常以「勇於承擔、坦然面對」態度，應處重大治安與風紀事件。

