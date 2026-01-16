男子闖台南永華市政中心要找黃偉哲陳情 忽持刀自傷

台南市永華市政中心今日突發事件，一名52歲張姓男子至市長室外沙發區突然持刀自傷頸部，警獲報後緊急處理，幸無大礙。（讀者提供）

台南市永華市政中心今（16）日上午發生一起突發事件。一名52歲張姓男子約於上午10時14分闖入市府，情緒激動表示要向市長黃偉哲陳情，經現場人員勸導至市長室外沙發區休息後，張男卻突然持刀自傷頸部，現場一度見血，嚇壞其他洽公民眾。

警方與消防人員獲報後迅速趕抵，發現張男頸部割傷、坐於沙發區未發一語，隨即將其送醫救治。頸部約有20公分、深度0.2公分傷口，所幸經醫療人員處置後，張男生命徵象穩定、意識清楚，傷勢並無大礙。

請繼續往下閱讀...

台南市政府秘書處表示，事件發生後，市府第一時間啟動緊急應變機制，現場駐衛警立即上前制止、安撫情緒，並通報119協助送醫，確保人員安全。

市府社會局指出，該名張姓男子設籍於外縣市，日前曾向社會局尋求臨時安置協助，並對市府相關協助表達感謝，但因對租屋處安排仍有意見，今日再度前來市府表達訴求，不料後續發生自傷情事。社會局將持續關懷個案，並與醫療及相關社政體系保持聯繫，確保後續獲得妥善協助與安置。

警方初步調查指出，張男14日曾至市府陳情，自述於2020年間因毒品案件服刑於台南監獄期間，戒護就醫時疑似發生醫療疏失，後續向相關單位反映未果，因而多次陳情。至於實際動機與詳細事發經過，警方仍將進一步釐清。

市府也強調，對於民眾陳情與突發狀況，將持續強化安全與關懷機制，兼顧公共安全與民眾身心需求。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

今日台南市長黃偉哲（右2）率團拜訪菲律賓阿克蘭省省長米拉弗洛斯（左2），人不在國內。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法