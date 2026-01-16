無視馬時期已判決違法 藍白強勢三讀「眷改條例」放寬老舊眷村定義

立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案三讀，立委鍾佳濱、羅智強言詞交鋒。（記者塗建榮攝）

立法院院會今（17）日上演表決大戰，儘管國防部多次示警眷改基金已負債逾千億元，且「慈仁八村」案件早在前總統馬英九執政時期即已在最高行政法院判決敗訴定讞，國民黨與民眾黨仍挾國會多數優勢，強勢三讀通過由國民黨立委羅智強等人提案的「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」。

該法將老舊眷村認定時間從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款。雖提案人羅智強強調是解決「慈仁八村」50戶的「歷史共業」，並反駁民間團體關於「圖利豪宅」的指控，但國防部官員在協商過程明確表示，修正條文含有「不確定法律概念」，指認定基準不明確將衍生爭議，且恐讓「留、反、散戶」跟進索償，面臨30億元財務缺口。

民進黨團幹事長鍾佳濱在今天在院會大體討論時批評，難道此案只攸關慈仁八村嗎？大法官有過解釋，國家對於有限資源的分配，不能只照顧特定族群，必須要考量一般國民的感受。他指出，此案子在去年4月交付審查，外交國防委員會一次審查，然後到年底就抽出進一步二讀，年底完成了黨團協商，就在前天院長主持朝野協商，今天就要交付表決。

鍾佳濱質疑，這是什麼案子怎麼這麼急迫，有人說這只關係50個人，拖了10幾年遲來的正義，但這是當年的「眷改條例」造成的結果，目前國庫還要負責將近2000億的短絀虧損，而民國85年「眷改條例」通過之後，當時落成僅7年、78年落成的慈仁八村，居然被列入了要改善的「老舊眷村」，這不是弊案，什麼是弊案？

鍾指出，此案眷戶的行政訴訟104年上訴駁回，判決確定，而且兩度遭到大法官不予受理釋憲，結果105年政黨輪替前夕，（馬政府的看守內閣）行政院趕在5月11日送立法院審查，新政府上任後改組行政院才撤回。他批評，因為這不是救濟案，這是特權案，這是弊案。

鍾佳濱也強調，羅智強的修法將69年12月31日的期限拿掉，現在當年85年依「眷改條例」新建完合的眷舍，都有可能援引慈仁八村的例子，要求包括向國民黨、民眾黨、不顧社會公平正義的立委個案修法，貪圖個人的私利，破壞人民的居住正義。在這裡要提醒社會，記住這一天，有國眾兩黨立委們圖利特定組織。

不過，羅智強則堅稱此案並非改建案，而是「遷移案」，強調這是政府跟國防部疏失造成的「歷史共業」，批評民進黨政府擺爛10年不解決問題。他認為，這基本上是在幫政府解套，幫政府解決疏失帶來的問題，可創造四贏、解決共業。

羅智強駁斥民團「修豪宅說」 國防部：不確定法律概念恐生疑義

此案除國防部擔憂的30億元缺口，民團經濟民主連合（經民連）日前更進一步提出驚人數據。經民連指出，修法新增的「有改建必要」為不確定法律概念，若未明確排除已改建之國宅，全台約有78處、逾3萬8千戶國宅可能納入適用範圍。

經民連點名，包括提案人羅智強選區內的成功國宅、大安國宅等位於黃金地段的「豪宅」，均符合年份定義。若管委會引用新法要求國家出資修繕或改建，潛在經費恐高達兩千億元，痛批是「拿納稅人的錢讓千萬富翁變億萬富翁」。

針對民團經濟民主連合指控修法恐讓成功國宅、大安國宅等精華區豪宅「搭便車」修繕，羅智強在審查與發言中多次反駁，強調修法範圍影響「僅限慈仁八村50戶」，且慈仁八村為尚未改建之眷村，與已改建之國宅性質不同，絕無圖利豪宅之虞。

然而，國防部官員在歷次協商中均對此持保留態度，並從法制面提出質疑。根據協商紀錄，國防部政戰局代表明確指出，委員提案修正條文中增加「且有改建之必要」，以此作為認定國軍老舊眷村的要件，「因屬不確定的法律概念，其認定基準為何？可能因基準差異或個人主觀的認定衍生爭議。」

民進黨立委沈伯洋當時示警，法律修正屬通案性質，一旦定義模糊，行政機關將難以把關。換言之，即便立法理由說不包含國宅，但法條文字的「不確定性」，在法律實務上確實留下了擴大解釋的灰色地帶，羅智強的口頭保證難以凌駕法律文字的模糊風險。

國防部憂「剝奪感」：512戶留反散戶恐需30億

除法律定義不清，國防部更擔憂修法引發的連鎖效應。國防部指出，目前台北市尚有512戶屬於「留守戶、反共義士、散戶」（簡稱留、反、散戶）之軍眷住宅，其背景與慈仁八村相似。

國防部官員在協商中直言，修法通過後，恐使這些原本不符資格的對象，因比較政策待遇差異產生相對剝奪感，「進而引發經由修法以爭取權益情形」。國防部估算，若這512戶比照辦理，因無地可蓋新房，依法須給予現金補償。以每戶1500萬元估算，已負債1050億元的眷改基金，恐立即面臨額外30億元的支出缺口。

時序荒謬 鍾佳濱曝：屋齡7年就列「老舊」眷村？

本次修法核心個案「慈仁八村」更被踢爆時序極不合理。事實上，鍾佳濱曾在13日協商中就已經揭露，慈仁八村於民國78年才興建完成，但國防部卻在民國85年就將其列入「老舊眷村改建計畫」。

「房子才蓋好7年，就被列入老舊眷村，這合理嗎？」鍾佳濱質疑，當年將慈仁八村納入改建名單，本質上就是一場行政弊端或嚴重疏失。如今修法將認定年限放寬，等同是讓立法院替當年「指新為舊」的違法行政處分背書。

馬政府時期認定違法 最高行政法院判決定讞、大法官不受理釋憲

值得注意的是，慈仁八村的爭議並非今日才浮現。正如鍾佳濱所指出，國防部即於民國99年馬政府時期接獲檢舉，經調查發現慈仁八村完工日期不符法定要件，遂於民國101年「依法行政」撤銷其改建資格。

隨後眷戶提起行政訴訟，最高行政法院於民國104年判決眷戶敗訴定讞；眷戶不服聲請釋憲，大法官亦於民國105年決議不受理。

根據最高行政法院判決理由，行政機關當年的疏失屬於違法行政處分，基於不可主張「不法之平等」法理，人民不得要求行政機關重複錯誤的違法行為。如今藍營立委透過修法手段「翻案」，以立法權推翻司法判決的既判力，不僅破壞法治國原則，未來更恐衍生更多爭議案件。

立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案三讀，韓國瑜敲錘。（記者塗建榮攝）

