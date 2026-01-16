為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    加水站、診所都受害！橫行馬公闖空門 嫌犯落網判2年

    2026/01/16 11:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    位在馬公市區這家內科診所，三度遭竊嫌進入行竊。（記者劉禹慶攝）

    澎湖一向以治安純樸聞名！但近來卻傳出橫行馬公大盜，偷遍無人看管自助加水站、闖空門或門窗未關診所等，終於繩之以法，竊嫌陳益崙涉犯多罪，澎湖地方法院判處執行有期徒刑2年。

    陳益崙2025年7月中旬至同年8月中旬期間，以老虎鉗與鋼絲剪為作案工具，多次竊取自助加水站內零錢，共竊取約2萬元，竊得金錢皆花用殆盡。另2025年8月7日、13日、9月4日前往某內科診所後門，趁疏未上鎖之際，徒手打開後門，經由住宅與診所共有通道進入診所，在診所診間及櫃台抽屜內，竊取現金2萬5500元及蘋果平板電腦1台（價值9500元），得手後，隨即逃離現場，竊得金錢皆花用殆盡。

    陳益崙又於2025年9月6日、9月9日，先後偷竊2家相鄰小吃部，先偷店內監視器內記憶卡，並竊得現金共計6700元、蘋果耳機1組（AirPods Pro 2，價值7500元），所竊記憶卡已隨處丟棄，竊得金錢已花用殆盡。

    2025年9月15日警方持澎湖地方法院核發搜索票，前往陳益崙住處執行搜索，扣得遭竊之蘋果平板電腦1台及蘋果耳機1組，陳益崙所有犯罪工具黑色手套、藍色手電筒、鋼絲剪、拔釘起子及老虎鉗，而查獲上情。

