身無資產卻能運營6億電子錢包 詐團洗錢總指揮保時捷遭法拍

洗錢集團總指揮林姓男子名下的保時捷跑車將於22日公開拍賣。（記者黃佳琳翻攝）

高雄薛姓女子誤信投資詐騙，她與車手相約面交時，由埋伏在旁警方逮捕馮姓車手，馮男落網後，警方溯源查出林姓男子主持的洗錢集團，發現他和5名手下名下沒有資產，卻能運營6億電子錢包，且錢包裡的2000萬枚泰達幣也只是過個水就不知去向，洗錢金額至少1億3千萬元，林和5名手下被依詐欺等罪起訴，林男名下唯一的資產保時捷名車也將於22日進行拍賣，替被害人追回一點損失。

檢方指出，2023年7月，林姓男子與不詳的詐騙集團合作，由詐騙集團以投資為由，向被害人佯稱投資泰達幣可獲得9%以上獲利，被害人買下假投資網站的虛擬貨幣後，再由林男為首的洗錢集團擔任「幣商」進行收購，但實際上，被害人只能在假網站上看到假的獲利報表，實際上，投入的錢早已被層層轉走。

2024年1月，薛姓女子與馮姓車手相約面交時，被埋伏在旁警方逮捕，經溯源查出林姓男子主持的洗錢集團後，檢警循線逮捕林男和5名手下，並查扣到多個電子錢包；不過，檢警破解錢包後，發現錢包至少2000萬枚泰達幣、市值逾6億元的虛擬貨幣曾短暫停留後就不知去向，裡面早已沒有半毛錢，初估至少有26人受害，損失金額1億3千萬元。

由於林男等人落網後拒不吐實，檢方發現他們名下沒有財產，只有林姓男子有1輛12年的中古保時捷跑車，為了替被害人追回損失，除依法將林男等人起訴外，林男名下的保時捷跑車也將於22日上午10點在高雄市前鎮區草衙二路50號公開拍賣，有興趣的民眾可以前往競標。

