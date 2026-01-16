台中驚傳奪命車禍！小貨車路口碰撞機車 25歲騎士傷重不治

小貨車碰撞機車，造成騎士傷重送醫不治。（民眾提供）

台中市大里區15日發生一起奪命交通事故，一輛小貨車行經路口準備左轉時，與對向直行機車在路口發生碰撞，現場撞擊力道猛烈，機車倒地滑行，小貨車車頭明顯受損，警消獲報後立即趕抵現場處理，並緊急封鎖路口進行救援，但25歲騎士送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

事故發生在昨天傍晚，55歲母姓男子駕駛小貨車，沿大里區立仁路往公教街方向行駛，行經路口時欲左轉進入公教街209巷，此時，25歲林姓男子騎乘機車，沿太堤西路往立仁路方向直行，雙方在路口發生碰撞。

從監視器畫面可見，事發當下路口號誌正接近轉換，小貨車啟動左轉時，林男疑似發現前方突有車輛切入，緊急煞車後導致機車失控，整輛車連人向前滑行，直接撞上小貨車右前方，林男當場倒地不起。

警消人員到場時，林男已無呼吸心跳，頭部重創並有全身多處擦挫傷，立即送往中國醫藥大學附設醫院搶救，惟仍回天乏術，經檢測，雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判；警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

發生奪命車禍路口。（民眾提供）

