李西河退休前偵結北捷隨機殺人案 北市警以完整偵查報告致敬

台北市警察局長李西河將於明日退休，市警局同仁列隊歡送。

台北市警察局長李西河16日屆齡退休，偵辦張文北捷隨機殺人案的台北市警專案小組，特別選在今天偵結全案，送請台北地檢署發布新聞。這是北市警方對李西河這位剛正不阿的長官最後一日警職生涯，添上最濃妝重彩的完美一頁。

據了解，李西河調任北市警察局長一職後，面對來自各方的壓力都予以正面對待，不會考慮折腰周旋。尤其是面對職務人員的升遷，他也堅持從優依規定選拔，在他任內幾乎未曾聽聞有爆內幕黑料的情事。

張文北捷隨機殺人案發生後，社會人心動盪，長期穩定的北市治安突然間備受質疑，刑事出身的李西河所幸直接和整合北市相關所有的警分局、刑事警察大隊著手各項追查，力求案件的「清晰度」，並且每日公布相關調查進度，讓民眾可以安心。

尤其張文案的偵查報告多達69頁，從所有的人、事、物，金錢往來，到現場的還原建模完成，鉅細靡遺。可謂近年來警界最完整的偵查報告。

李西河將於明天退休，他也未如其他高階警務人員退休前先謀取其他企業高位。北市刑警大隊經與台北地檢署協商後，特別選在今天召開記者會，算是為這位他們敬佩的長官最後的警職生涯，劃上完美的句點。

