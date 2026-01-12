金門島嶼生活節火舞出意外 表演者臉部2級燙傷後送台灣

金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，現場安排火舞表演，過程中卻有表演者受傷，工作人員即刻上前協助傷者滅火、送醫。（讀者提供）

金門縣政府11日辦理「金門島嶼生活節」活動，於節目進行過程，傳出火舞表演者疑似受瞬間風勢影響，遭燒傷意外，現場將傷者送醫，臉部有2級燙傷，連夜透過醫療專機後送台灣本島治療，患者意識清楚、生命徵象穩定。

縣府辦理島嶼生活節，白天為熄燈37年的金沙戲院重新開張，並於晚間舉辦歌唱等表演活動，當金門在地表演團隊進行火舞演出接近尾聲時，發生表演者受傷意外。主辦單位表示，當時疑因瞬間風勢變化等環境因素影響，造成1名表演者受傷。

縣府表示，事發當下，工作人員即刻啟動緊急應變機制，第一時間協助傷者離場，並迅速安排送往衛生福利部金門醫院治療。

縣府指出，經院方初步診治，傷者臉部2級燙傷，意識清楚、生命徵象穩定，在完成醫療處理與評估後，考量後續治療的完整性與專科需求，隨即啟動醫療後送機制，已於11日晚間11點多，以醫療專機後送至台灣本島醫院接受進一步治療。

縣府表示，事發後，仍持續關切傷者狀況，並與傷者家屬聯繫，將全力協助後續相關事宜；表演團隊也於今晚回覆，傷者目前意識清楚。縣府表示，該活動已依規定為參演人員投保相關保險。

金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，現場安排火舞表演。（讀者提供）

金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，火舞表演過程，有表演者受傷。（讀者提供）

