為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門島嶼生活節火舞出意外 表演者臉部2級燙傷後送台灣

    2026/01/12 23:48 記者吳正庭／金門報導
    金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，現場安排火舞表演，過程中卻有表演者受傷，工作人員即刻上前協助傷者滅火、送醫。（讀者提供）

    金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，現場安排火舞表演，過程中卻有表演者受傷，工作人員即刻上前協助傷者滅火、送醫。（讀者提供）

    金門縣政府11日辦理「金門島嶼生活節」活動，於節目進行過程，傳出火舞表演者疑似受瞬間風勢影響，遭燒傷意外，現場將傷者送醫，臉部有2級燙傷，連夜透過醫療專機後送台灣本島治療，患者意識清楚、生命徵象穩定。

    縣府辦理島嶼生活節，白天為熄燈37年的金沙戲院重新開張，並於晚間舉辦歌唱等表演活動，當金門在地表演團隊進行火舞演出接近尾聲時，發生表演者受傷意外。主辦單位表示，當時疑因瞬間風勢變化等環境因素影響，造成1名表演者受傷。

    縣府表示，事發當下，工作人員即刻啟動緊急應變機制，第一時間協助傷者離場，並迅速安排送往衛生福利部金門醫院治療。

    縣府指出，經院方初步診治，傷者臉部2級燙傷，意識清楚、生命徵象穩定，在完成醫療處理與評估後，考量後續治療的完整性與專科需求，隨即啟動醫療後送機制，已於11日晚間11點多，以醫療專機後送至台灣本島醫院接受進一步治療。

    縣府表示，事發後，仍持續關切傷者狀況，並與傷者家屬聯繫，將全力協助後續相關事宜；表演團隊也於今晚回覆，傷者目前意識清楚。縣府表示，該活動已依規定為參演人員投保相關保險。

    金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，現場安排火舞表演。（讀者提供）

    金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，現場安排火舞表演。（讀者提供）

    金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，火舞表演過程，有表演者受傷。（讀者提供）

    金門縣政府辦理「金門島嶼生活節」活動，火舞表演過程，有表演者受傷。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播