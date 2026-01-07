1/7 今彩539頭獎開2注 800萬獎落桃園、高雄

1月7日開獎的第115000006期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

1月7日開獎的第115000006期今彩539頭獎開出2注，由高雄市橋頭區成功南路43號1樓「成功一彩券行」、桃園市龜山區文化里復興北路6巷20號（1樓）「飛要暴富彩券行」開出。

第115000006期今彩539中獎號碼為「05、10、14、15、28」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共8708注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8685注中獎，每注可得50元。

第115000006期39樂合彩中獎號碼為「05、10、14、15、28」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共379注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4540注中獎，每注可得1125元。

第115000006期3星彩中獎號碼為「326」，壹獎共177注中獎，每注可得5000元。

第115000006期4星彩中獎號碼為「6632」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

