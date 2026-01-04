接吹風機假客服電話提供驗證碼 女慘成詐團人頭帳戶

陳姓美髮師買吹風機，遭詐團冒用恆隆行騙走「驗證碼」，導致街口支付成詐團金流斷點。（資料照）

陳姓美髮師被控提供街口支付帳戶收詐款並轉出製造金流斷點，台南地檢署認為她是共犯。但她辯稱，詐團假冒家電代理商恆隆行，以買Dyson吹風機為由騙走她的帳戶，台南地方法院追查轉帳端IP在中國福建因此判處無罪。

詐團在2023年2月20日，先在臉書接觸被害人林姓女子，佯稱有蝦皮交易並假冒客服稱需簽署金流協議，林女因此受騙匯款4萬多；另一位被害人危姓男子則接獲自動扣款詐騙電話，匯出7012元，款項均進入陳姓美髮師的街口支付帳戶。

不久，兩筆詐騙款項又轉出到愛金卡電子支付帳戶，檢方認為此舉掩飾款項來源與去向，依詐欺取財及洗錢等罪起訴陳女。

認為有異報警 取消街口付款

陳女承認交付郵局與彰化銀行帳戶資料、身分證影本並提供街口支付驗證碼，但否認共犯。她供稱在同年2月17日，因購買恆隆行販售的Dyson吹風機後，接到假客服電話稱誤入VIP會員可協助取消才受騙，返家覺得異常後，立即到警六分局灣裡派出所報案，並向郵局申請取消街口支付連結郵政帳戶的付款功能。

法院認為，轉帳端IP追查結果在中國福建，且郵局通知顯示她2月17日就完成取消連結，但在帳戶停用後，2月20日仍發生兩位被害人的款項從街口支付帳戶轉出，法院認為這個落差無法直接歸責於她。

另外，民眾在蝦皮購買境外商品時，為完成跨境交易的身分確認、金流作業，可透過國內電子支付機構做實名認證，街口支付是其中之一，未必需下載或登入街口支付APP，檢方以裝置紀錄推論她親自操作仍有疑點，難認與詐團有犯意聯絡，因此判處陳女無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

