北捷頂溪站縱火案　15歲少年2度犯案遭裁定收容

新北市15歲少年今天涉嫌在台北捷運頂溪站縱火，雙北警方循線逮捕，台北捷運公司同時查出他在去年12月27日也同樣也曾涉及縱火，新北地院少年法庭審理後，今晚裁定收容。

台北捷運頂溪站今天上午發生縱火案件，住在新北市永和區的1名15歲少年，涉嫌點燃衛生紙後丟入站內垃圾桶並且悶燒，幸未釀成傷亡。

警方表示，捷運頂溪站站務人員上午約8時許，發現站內垃圾桶冒煙，立即撲滅火勢並啟動聯防通報機制。調閱監視器畫面後，確認1名少年涉嫌點燃衛生紙後投入垃圾桶，隨即搭乘捷運列車往台北市方向離去。

台北市警方獲報後，在捷運圓山站攔截涉案少年，並由新北市政府警察局永和分局的派出所員警帶回偵辦。據瞭解，少年在詢問時坦承犯行，並稱因課業壓力，加上覺得「好玩」，要測試打火機的功能，才會縱火。

警方在調查資料時，台北捷運公司進一步發現，去年12月27日下午，捷運頂溪站的站內垃圾桶，也曾發生手法相類似的冒煙事件，當時誤判為偶發狀況，未深入追查、也沒有報警。

今天捷運公司與警方比對監視器畫面後，依照相關證據確認兩起案件是同一名少年所為。警方詢問後，依少年事件處理法、公共危險罪之縱火罪、大眾捷運法及毀損等罪嫌，將少年移送新北地方法院少年法庭。

新北地方法院深夜表示，法官審理後認為，少年有有反覆實施再犯之虞，今晚裁定收容。（編輯：嚴思祺）1150104

