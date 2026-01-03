為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    27歲男對空鳴槍 深夜槍響驚醒彰化民眾

    2026/01/03 17:51 記者陳冠備／彰化報導
    彰化埤頭2日深夜傳槍響，北斗警分局獲報迅速抵達，逮捕開槍男子。（記者陳冠備攝）

    彰化埤頭2日深夜傳槍響，北斗警分局獲報迅速抵達，逮捕開槍男子。（記者陳冠備攝）

    彰化縣埤頭鄉2日凌晨驚傳槍響！ 27歲顏姓男子與友人聚會時發生口角，顏男不滿，竟掏出槍來對空射擊，巨大聲響驚醒睡夢中的居民，警方獲報後迅速將其逮捕。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌送辦，檢方訊後以5萬元交保

    據了解，該起事件發生在2日凌晨2時許，當時埤頭鄉崙腳村一處空地聚集10多名年輕人在聊天，席間顏男疑似與一名男子互起口角，顏男不滿，竟掏出槍來對空射擊，現場頓時鴉雀無聲，但巨大槍聲讓附近居民從睡夢中驚醒，一度以為是有人半夜在放沖天炮，趕緊報警。

    警方獲報後立即趕往現場，當場逮捕顏男，其餘在場人士則四散逃離。警方表示，雙方均為熟悉友人，疑似言語不對盤釀成意外，現場並無人受傷。顏男供稱，槍枝是朋友寄放，帶著去談判以備不時之需，對空鳴槍只是嚇嚇對方，沒傷害人的意思。

    警方表示，顏男攜帶槍枝又隨意鳴槍的行為已嚴重影響社區安寧，依涉槍砲、恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。檢方複訊後，裁定以5萬元交保候傳，將槍枝送鑑定並持續追查槍枝上游，進一步釐清案情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播