    社會

    太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠延長羈押2月

    2026/01/03 11:30
    台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，去年11月間聲請羈押禁見在台主嫌王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓被告獲准。檢察官聲請延長羈押，台北地方法院昨天深夜裁定4人延押2個月。

    另外，北檢查出太子集團疑利用帛琉的渡假村洗錢及設置博弈機房，昨天指揮調查局兵分4路搜索，並約談、拘提經營渡假村的石姓男子等7人，檢察官漏夜複訊後，昨晚及今天凌晨諭令石男新台幣120萬元交保，限制出境、出海及科技監控，其餘被告分別以15萬元至50萬元交保。

    以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於去年10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室，也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，台北地檢署去年10月15日主動分案調查。

    北檢於去年11月4日指揮警、調，兵分47路搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見集團在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓4名被告獲准。

    另外，為保全太子集團在台洗錢的不法資產，檢方向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。

    檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於去年10月27日裁定准予扣押。

