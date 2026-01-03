一天6台熱水器遭竊 基警派治安風水師宣導防竊

基隆市警二分局八斗子分駐所警員拿著治安風水師文宣，到社區住宅宣導防竊觀念，並檢測門、窗、鎖與照明設備是否能防竊。（記者林嘉東翻攝）

年關將近，為防制竊盜案件發生，基隆市警二分局八斗子分駐所警員昨持續到宮廟、大型社區及住宅等處宣導防竊觀念，並檢測門、窗、鎖與照明設備是否能防竊，盼能有效降低竊案，維護民眾財產安全。

鑑於元旦當天基隆市安樂區國家新城社區掛在1樓屋外巷內的熱水器遭竊，一天之內竊賊偷走6戶民宅的熱水器，適逢寒流來襲，讓住戶苦不堪言。基隆市警二分局八斗子分駐所警員連日來走訪轄內山海觀社區、巴賽隆納社區、新豐街福德宮及度天宮等地，宣導住宅防竊觀念，協助居民檢視居家周邊環境安全。

警員拿著治安風水師文宣，提醒市民住宅防竊安全觀念，並檢測住宅、宮廟的門、窗、鎖、照明設備是否能防竊；若發現不足，便建議如何加強門窗防護、照明設備及出入管理，降低竊賊行竊機會。

八斗子分駐所所長陳志峰表示，像是門的部分，是否夠牢固、加裝防盜門鏈；窗戶是否能緊閉鎖好，鐵窗是否裝緊急出口及抽風機是否牢固；鎖的部分，是否牢固且為安全多段鎖，不易遭破壞且不易打開，防火巷道是否裝置感應式照明等設備，甚至在巷道內安裝監視器等設備嚇阻竊賊入侵。

二分局長童寶賢強調，年關將近，警方將持續深入轄內各社區及公共場所辦理防竊宣導，提醒民眾提高警覺，共同防制竊盜案件，營造安全、安心的生活環境。

