為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    一天6台熱水器遭竊 基警派治安風水師宣導防竊

    2026/01/03 11:36 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警二分局八斗子分駐所警員拿著治安風水師文宣，到社區住宅宣導防竊觀念，並檢測門、窗、鎖與照明設備是否能防竊。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警二分局八斗子分駐所警員拿著治安風水師文宣，到社區住宅宣導防竊觀念，並檢測門、窗、鎖與照明設備是否能防竊。（記者林嘉東翻攝）

    年關將近，為防制竊盜案件發生，基隆市警二分局八斗子分駐所警員昨持續到宮廟、大型社區及住宅等處宣導防竊觀念，並檢測門、窗、鎖與照明設備是否能防竊，盼能有效降低竊案，維護民眾財產安全。

    鑑於元旦當天基隆市安樂區國家新城社區掛在1樓屋外巷內的熱水器遭竊，一天之內竊賊偷走6戶民宅的熱水器，適逢寒流來襲，讓住戶苦不堪言。基隆市警二分局八斗子分駐所警員連日來走訪轄內山海觀社區、巴賽隆納社區、新豐街福德宮及度天宮等地，宣導住宅防竊觀念，協助居民檢視居家周邊環境安全。

    警員拿著治安風水師文宣，提醒市民住宅防竊安全觀念，並檢測住宅、宮廟的門、窗、鎖、照明設備是否能防竊；若發現不足，便建議如何加強門窗防護、照明設備及出入管理，降低竊賊行竊機會。

    八斗子分駐所所長陳志峰表示，像是門的部分，是否夠牢固、加裝防盜門鏈；窗戶是否能緊閉鎖好，鐵窗是否裝緊急出口及抽風機是否牢固；鎖的部分，是否牢固且為安全多段鎖，不易遭破壞且不易打開，防火巷道是否裝置感應式照明等設備，甚至在巷道內安裝監視器等設備嚇阻竊賊入侵。

    二分局長童寶賢強調，年關將近，警方將持續深入轄內各社區及公共場所辦理防竊宣導，提醒民眾提高警覺，共同防制竊盜案件，營造安全、安心的生活環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播