為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    駁「調虎離山」！「雨刷」3000萬交保走密道？ 橋院：按慣常程序處理

    2026/01/02 11:01 記者蔡清華／高雄報導
    「雨刷」蔡政宜3000萬交保記者堵錯門，橋頭地院表示，均按慣常程序處理。（讀者提供）

    「雨刷」蔡政宜3000萬交保記者堵錯門，橋頭地院表示，均按慣常程序處理。（讀者提供）

    綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉洗錢225億元偵結起訴，案件移審橋頭地院後，法官諭知3000萬交保及電子監控，雨刷在4小時內火速籌到保金，並遭院外守候的媒體懷疑院方「調虎離山」，安排雨刷走密道躲過媒體拍攝，橋頭地院澄清，都是按慣常程序及流程處理，並沒有所謂「調虎離山」的情事。

    曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，去年12月30日移審橋頭地方法院，法官諭知3000萬元交保，限制住居、出境、出海、電子監控，家屬花約4個小時籌足3000萬元，經安裝電子腳環等手續後獲釋，橋檢隔日認有羈押之原因及必要性提出抗告。由於交保當日多數守候橋院外的媒體堵錯門，質疑院方刻意安排蔡走密道躲媒體拍攝。

    橋頭地院表示，蔡政宜辦理交保下班時間一律只開放「南側門」供進出，此為橋院一直以來固定作法，蔡政宜在當晚8點15分左右完成交保及裝設科技監控設備之所有手續後，法警同仁也是按照慣例，引導被告蔡政宜從「南側門」離開。

    院方指出，當天負責辦保的同仁在晚上接近8點時有從對講機接到記者先進提問，但當時該名同仁正在處理另案，請記者約10分鐘後再聯繫，且因當時被告蔡政宜尚未完成全部手續，故並未透過對講機提到被告蔡政宜要離開的事情，值班同仁均沒有向任何記者，提到蔡政宜會從哪一個門離開，對蔡政宜的辦保、安裝科控設備、引導蔡政宜從「南側門」離開，都是按慣常程序及流程處理，並沒有所謂「調虎離山」的情事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播