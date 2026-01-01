放煙火惹到惡煞？ 高雄跨年前傳槍聲2人中彈

高雄跨年前傳槍擊案2人中彈 原因竟是「放煙火」，警方逮捕劉男。（民眾提供）

高雄市倒數跨年前20多分鐘，三民區突傳槍響，劉姓男子持槍前往女友住處跨年，途中疑與2人發生口角衝突後，涉嫌拔槍射擊3槍後，造成對方1男1女受傷送醫，並將改造手槍隨手扔棄，受傷男子手術後穩定，受傷女子手指受傷，已無大礙。

警方獲報5分鐘即趕到現場逮獲開槍的劉姓嫌犯（50歲），鑑識小組到場後，現場遺留多枚彈殼，據了解，嫌犯初步供稱因放鞭炮引起糾紛、衝突，確實開槍動機仍待警方進一步調查釐清。

警方指出，去年12月31日23時38分，接獲民眾報案三民區鼎新路創傷救護，現場共計2名傷者，包括47歲男子，他的胸部及小腿中受傷，意識清楚；另一傷者為46歲女子，2根手指受傷，意識清楚，由救護人員處置後送醫。

據了解，劉男告誡對方不應夜間放煙火擾民，雙方因此發生口角，劉男憤而朝對方開槍，警方火速趕到現場，迅速逮捕兇嫌，並在附近尋獲劉嫌扔棄的改造手槍。

坐鎮指揮跨年晚會維安的警察局長林炎田得知兇嫌迅速被捕，也立即趕至三民第二分局慰問偵辦員警，並頒贈獎勵金，提醒同仁現場逮捕犯嫌時要注意安全及提高警覺性，以及肯定同仁落實3快原則「通報快、到場快、處置快」，迅速消弭危害及化解民眾不安。

高雄跨年前傳槍擊案2人中彈 ，警方逮捕劉男，查獲一把改造手槍。（民眾提供）

