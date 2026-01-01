淡水元旦死亡車禍 清潔隊員不幸被撞死、肇事駕駛逃逸

新北市淡水元旦清晨驚傳肇事逃逸死亡車禍，台北市環保局毛姓清潔隊員遭撞後不治，警方追出肇逃車輛，車頭全毀（見圖），通知女車主到案，不排除肇事駕駛酒駕、毒駕肇事。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

新北市淡水警分局員警今天凌晨6點多巡邏途經淡水區中正路、真理街口時，驚見沿途200公尺散佈機車的殘骸、地面有明顯刮痕，一名男騎士倒地已無意識，將這名44歲的毛姓男騎士送醫後仍不幸死亡，他是台北市的清潔隊員；警方過濾監視器，追到新民路一處社區停車場查扣肇事後逃逸的小客車，不排除是女車主的兒子酒駕或因違禁品肇事，續追肇事駕駛中。

死者的胞兄、同居人接獲噩耗，趕到醫院認屍時哀慟不已，表示死者任職於台北市中山區清潔隊，凌晨5點多從淡水住處騎機車，要前往台北市上班，未料途中遭遇不幸，希望警方抓到兇手法辦，以慰死者在天之靈。

淡水警方調查，這件車禍約發生於今天清晨5時37分，在淡水區中正路與真理街口（往淡水捷運站方向），淡水警分局員警在巡邏途經時發現通報，研判毛姓清潔隊員當時騎乘機車要到台北市上班途中，遭後方的小客車嚴重撞擊。

警方到場時，44歲的毛姓機車男騎士已失去意識，送醫急救後在6時45分宣告不治，經擴大調閱監視器追查，在新民街某社區停車場發現疑似肇事車輛，小客車的車頭嚴重毀損，將通知杜姓女車主到案說明，並持續追查實際的肇事駕駛，釐清肇事經過及責任歸屬，不排除是酒駕或毒駕，畏罪肇事釀禍。

新北市淡水元旦清晨驚傳肇事逃逸死亡車禍，台北市環保局毛姓清潔隊員遭撞後不治，警方追出肇逃車輛，車頭全毀，通知女車主到案，不排除肇事駕駛酒駕、毒駕肇事；現場汽機車殘骸散落200餘公尺。（記者吳仁捷攝）

