    基隆水溝蓋鏽蝕婦人踩空 右腿皮開肉綻縫30幾針

    2025/12/31 14:27 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市基金一路水溝蓋鏽蝕，民眾踩空小腿受傷縫了30幾針。（記者盧賢秀攝）

    基隆市基金一路108-17號水溝蓋鏽蝕，1名44歲女士日前晚上經過，踩空掉進水溝，右腿皮開肉綻縫了30幾針，居民趕緊拿鍋子等將鏽蝕破損的水溝蓋圍起來，市議員吳驊珈說「很扯」，要求市府協助民眾申請國家賠償，同時加強巡檢水溝蓋。

    市府工務處河川水利科長陳志宏表示，市府已派員勘查及進行改善，並加強巡查週遭水溝，後續市府會全力協助受傷民眾申請國家賠償。經查該路段水溝目前有遭佔用情形，造成水溝蓋損壞不易巡檢，市府將邀相關單位排除及加強宣導。

    林女在臉書PO文，「踩個水溝 ，可以傷成這樣，誰能理解我的痛。」照片中她的右小腿的傷口相當長又深，民眾說，看了就好痛。

    林女的先生說，日前晚間7點左右，他太太要將貨品裝上車準備第二天做生意，因天色昏暗，踩到鏽蝕水溝蓋踩空，人就整個掉下去，趕快送她去急診縫了30幾針，實在很心疼，希望相關單位能夠定期檢查，會跟律師研議申請國賠。

    林女的先生指出，水溝蓋鏽成這樣子，真的是很誇張，照理講相關單位應該要定期來做檢查。

    林女的母親說，實在太誇張了，她女兒傷口那麼大，至今都還很痛，她的心也很痛。

    市議員吳驊珈說，基隆長年下雨，水溝蓋鏽蝕成這個樣子，還發生民眾踩空受傷是非常不應該，據附近居民說法，水溝蓋已經鏽蝕非常久了，都沒有人來維護、更換，附近還有水溝蓋也有鏽蝕現象，現在有民眾受傷那麼嚴重，居民拿鍋子在旁邊圍起來，市府還沒有人來警戒，她要求市府要儘趕快來處理，並主動協助民眾申請國賠，並加強巡檢水溝蓋。

    基隆市基金一路水溝蓋鏽蝕害民眾受傷，民眾拿鍋子、水桶圍起來避免其他人受傷。（記者盧賢秀攝）

    市議員吳驊珈認為，水溝蓋鏽蝕民眾受傷很不應該，要求相關單位趕快處理並應定期巡檢。（記者盧賢秀攝）

    林姓女士日前踩到鏽蝕水溝蓋掉落水溝，右腿皮開肉綻。（家屬提供）

