    社會

    因應元旦連續假期 鐵警局持續強化各車站維安

    2025/12/31 14:14 記者王冠仁／台北報導
    鐵警局派員在全台各車站加強維安。（記者王冠仁翻攝）

    有鑑於通緝犯張文日前在台北捷運台北車站內犯下隨機殺人案，引起社會人心惶惶，昨天還有一名精神不穩的男子在北車內大鬧，被站務人員噴辣椒水制伏。有鑑於明天就是元旦連續假日，鐵路警察局今天宣布，將持續強化台鐵、高鐵等車站的維安，並結合志工民力資源、保全等友軍，達到即時應處效能，確保民眾安全。

    鐵警局表示，因應跨年晚會、元旦升旗典禮開跑，全台各地陸續有37場活動，鐵警局將投入警力，全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，並嚴防搭乘台鐵、高鐵及捷運轉乘旅客人潮推擠與踩踏事件，具體作為共有4項。

    一、提高見警率。加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局加強協調、通報聯繫及立即應處。

    二、強化聯防機制。協同台鐵、高鐵從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

    三、快速通報及反應。各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

    四、現場應變處置。接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

    鐵警局長陳錦坤表示，鐵警站在維護鐵路治安與交通第一線，堅守崗位，不因節慶活動而有絲毫鬆懈。鐵警局呼籲，參加跨年、元旦活動乘車民眾，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，留意自身健康及安全。

    鐵警局派員在全台各車站加強維安。（記者王冠仁翻攝）

