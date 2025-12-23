竹縣大型活動、遊樂區、人潮聚集處所 楊文科再要求加強維安

新竹縣長楊文科今天在主管會報上，再次指示警察局加強公共場館的安全維護措施，穩定治安。（記者廖雪茹攝）

台北車站、中山商圈12月19日發生隨機攻擊釀4死的憾事，新竹縣長楊文科今天在主管會報上，再次指示警察局加強安全維護措施穩定治安，包括即將到來的跨年晚會、升旗典禮等各項大型活動，六福村、小叮噹及綠世界等遊樂區，以及百貨、體育場館、內灣商圈等老街人潮易聚集處所，將全面加強維護措施。

楊文科說，19日發生隨機殺人案件時，他立即請警察局做好緊急應變，包括派駐警力前往高鐵、火車站及客運站等運輸場所加強戒備，也所幸平安無事；除全面加強維護措施，他也提醒大家如發現可疑人士或異常狀況，請立即通報警方或工作人員，共同守護社會安全。

警察局長林建隆說明，當日晚間8時動員5個分局針對轄內所有運輸場站進行盤點，範圍包括16處台鐵火車站、1處高鐵站及2處客運站，共19處大眾運輸設施，每2小時安排兩名警員於各車站周邊巡守。他提到，以往因管轄權限問題，車站站體內由鐵路警察局負責，現階段已要求地方警力進入車站月台、營運範圍內巡查，特別是在列車停靠時段，期望提升民眾安全感並即時掌握異常情況。

林建隆指出，針對轄內易聚集人潮的大型場館，包括飯店、百貨公司與影城，已要求各轄區分局與場館業者保持密切聯繫，加強現場巡邏與協同保全進行安全維護。此外，體育場館於舉辦職籃比賽等活動時，警方不僅執行交通疏導，同步提升場內安全維護，於各出入口設置蒐證器材並於活動前完成安全檢查，賽事期間也有刑警進駐監控。

另外，針對熱門景點假日警力強化，包括北埔、內灣及湖口等3大老街及六福村、小叮噹科學樂園、綠世界等3大主題樂園，警方假日期間將加強巡守並結合民力協同維護秩序。目前已與六福村協調跨年活動安全措施。也針對縣府即將舉辦的元旦升旗典禮，將提升安全維護層級，確保民眾安全。

