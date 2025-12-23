漏網鏡頭》藍白4度封殺國防特別條例 林沛祥舉手表決冷笑瞧綠委

藍白立委聯手表決再度封殺國防特別預算，國民黨團首席副書記長林沛祥在舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

藍白立委聯手，今天第4度擋下預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，立法院國民黨團副書記長林沛祥在舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。

本報獨家報導，國民黨立委翁曉玲等7位立委，上週六赴中國廈門參加台商活動，國台辦派官員與會，確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。翁曉玲昨預告會再擋下國防特別條例草案，果不其然，今天中午立法院程序委員會表決，原本以9票贊成、9票反對平手，擔任會議主席的翁曉玲見狀投下反對票，最終以10比9否決民進黨立法院黨團提案，再度封殺行政院所提國防特別預算條例、赴中納管等議案。

在翁曉玲宣布表決時，民進黨立委王義川等人高喊反對，國民黨團副書記長林沛祥邊舉手投下反對票，邊冷笑望向民進黨立委。國民黨團書記長羅智強也與民進黨立委隔空互嗆。

民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。

立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手表決，再度封殺國防特別預算。（記者廖振輝攝）

立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手表決再度封殺國防特別預算，國民黨團首席副書記長林沛祥（右）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

表決封殺後，國民黨團書記長羅智強與民進黨立委隔空互嗆。（記者廖振輝攝）

