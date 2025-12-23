為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍委赴中又擋國防預算 AIT會見藍營高層重申「支持台灣強化防衛」

    2025/12/23 13:58 即時新聞／綜合報導
    美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang，中）與國民黨副主席李乾龍（右2）會面。（擷取自AIT臉書）

    國民黨7名立委近日赴中參加台商活動，被質疑「接旨」擋國防預算、國安法案，尤其翁曉玲一返台即狂妄表示，在立法院程序委員會將繼續擋下國防特別條例草案。值此之際，美國在台協會（AIT）今（23日）公布副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。

    藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。

    AIT在臉書表示，副處長梁凱雯與李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。會談期間，梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。梁凱雯與李乾龍和張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

    中共近期是以廈門市台商協會成立33年為名目，邀前國民黨副主席蔣孝嚴，以及林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7名立委與會，權責涵蓋立法院各大委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣島內情勢，務必確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。

    美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）與國民黨副主席張榮恭會面。（擷取自AIT臉書）

