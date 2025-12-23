為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中女偵查佐揚言「對盧秀燕腦門開3槍」 不排除免職處分

    2025/12/23 13:12 記者陳建志／台中報導
    台中市警局第二分局一名女偵查佐，昨天在網路上發文「直接在盧秀燕腦門開3槍」，警方表示脫序言論非第一次，不排除予以免職處分。（擷取自第二分局網站）

    台中市警局第二分局一名女偵查佐，昨天在網路上發文「直接在盧秀燕腦門開3槍」，警方表示脫序言論非第一次，不排除予以免職處分。（擷取自第二分局網站）

    張文在北捷連環攻擊，後續又有多位民眾在網路平台發表恐怖攻擊言論，檢警獲報介入查緝，沒想到台中市警局第二分局一名女姓偵查佐，昨天在Threads平台發布「對盧秀燕腦門開3槍」等恐嚇言論，警方發現請示檢察官後，昨天晚上將她拘提到案，全案朝恐嚇罪嫌偵辦，據了解該名偵查佐有身心方面問題，近日也在line群組恐嚇同事及分局直屬長官，警方不排除予以免職處分。

    這名女偵查佐昨天在Threads平台發布「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全市來修理她」的恐嚇言論，第二分局發現後大驚，分局報請檢察官指揮後，昨晚拘提女偵查佐到案，目前已送至地檢署複訊，釐清相關案發經過，全案目前朝恐嚇罪偵辦。

    台中市第二分局表示，該名偵查佐近期屢有異常舉止，分局除在11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並已調整其勤務時段及工作內容，禁止她領用槍枝服勤。

    第二分局表示，該名偵查佐除對盧秀燕市長有恐嚇發言，近日也在line群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回復網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，且個人頁面亦顯示警職身分，除拘提送辦，針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

