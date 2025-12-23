風聲鶴唳！公車上講電話喊丟手榴彈 警察衝上車逮人

新北市蕭姓男子在公車上激動說出去死、丟手榴彈等字句，引發乘客恐慌，淡水警分局攔車衝上逮人，發現蕭嫌並無攜帶危險物品。（記者吳仁捷翻攝）

台北捷運連環攻擊後，不少人搭乘大眾運輸工具都繃緊神經，日前新北市蕭姓男子在淡水客運862公車（淡水往基隆）車上講電話時，激動說出「要死一起死」、「丟手榴彈」，同車乘客聽到暗中報警，警方獲報後火速攔截圍捕，在三芝、石門交界持盾牌衝上車找到男子，在他身上沒發現危險物品，初步了解，蕭男為臨時工，因勞資糾紛調解，與新北市政府人員爭執，脫口而出激動言詞，仍被警方逮捕，依恐嚇危害公眾罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，新北市警淡水分局22日下午5時許獲報一起恐嚇危安案，當時一輛862公車由淡水往基隆行駛，車上乘客低調報案，指稱在公車上，聽到後面乘客講電話時，激動喊出同歸於盡、殺人等意圖內容，車內乘客恐慌報警，警方從民眾提供路名、路線，展開攔截圍捕，在新北市三芝區台二線22k處，攔獲該車。

員警上車後，持盾牌上車，盤查40歲蕭男，發現他身上沒有危險物品，經了解，蕭男當時和友人講電話中，沒有恐嚇車內乘客情事，將蕭男帶返派出所調查釐清案情。

警方將蕭男帶回派出所後調查，蕭男疑因勞資糾紛申請新北市政府勞工局調解中，電話中與市府人員爭執，情緒激動脫口說出「要死一起死」、「我要去丟手榴彈」等過激言詞，經檢視蕭男身上未發現危險物品，全案警詢後依涉嫌恐嚇危害公眾罪移送士林地檢署偵辦。

