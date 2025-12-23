為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    4度封殺國防預算！沈伯洋曝：藍白還提案立院取代憲法法庭

    2025/12/23 14:45 即時新聞／綜合報導
    藍白立委今在立法院程序委員會聯手第四度封殺國防特別條例草案。國民黨團副書記長林沛祥（右）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

    藍白立委今在立法院程序委員會聯手第四度封殺國防特別條例草案。國民黨團副書記長林沛祥（右）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

    藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。立委沈伯洋指出，即便國民黨剛從中國回來，瓜田李下，但完全沒在演。他還曝，今天更勁爆的是，藍白提案立法院以後可以取代憲法法庭。「憲法法庭說的不算，立法院說的才算。」

    國防預算再度被擋，沈伯洋今日在臉書發文批評國民黨「完全沒在演」。他指出，今天藍白還有更勁爆的，就是提案直接否決憲法法庭判決；國民黨也提出草案，憲法法庭判決可拿去公投。「如果聽不懂的話，講白話文就是，立法院以後可以取代憲法法庭。憲法法庭說的不算，立法院說的才算。」

    沈伯洋酸，他很期待「言必稱北韓法學的」，要怎麼解釋現在這個狀況。不要再說什麼提名了，藍白從頭到尾，就只是想要癱瘓憲法法庭。無論是用修法還是提案，他們的目標非常一致。因為他們知道，毀掉法制的最後守護者，才能弱化這個國家。

    最後，沈伯洋表示，左毀國安，右打憲法，再擋國防。「明年2026的投票，已經會公投綁大選；這將是台灣的關鍵一戰。」

