    張文犯案前場勘誠品南西店 謊稱想拍中山站聖誕樹可否登頂樓

    2025/12/23 12:48 記者王冠仁／台北報導
    張文到誠品南西店場勘。（記者王冠仁翻攝）

    張文到誠品南西店場勘。（記者王冠仁翻攝）

    警方全面清查犯下隨機殺人案的犯嫌張文足跡，發現張文在案發前一天晚上，還刻意跑到中山區場勘。他不僅勘查台北捷運中山站附近地形地物，還跑到誠品南西店內多個樓層查看，他甚至還跑去服務台詢問客服人員，謊稱想拍攝中山站4號出口聖誕樹，可否登上頂樓。這些行為，都再三顯示他犯下這起案件，是經過長期縝密規劃、冷靜準備，令人不寒而慄。

    警方擴大調閱相關監視器畫面，發現張文在本月18日、案發前一天晚上6時47分，跑到誠品南西店5樓，查看5樓夾層及頂樓樓梯的相對位置後，又跑到4樓服務台詢問客服人員。他當時謊稱，想要拍攝對面中山站4號出口處設置的聖誕樹，可否前往頂樓拍攝？當時客服人員以頂樓區域沒開放婉拒。

    警方強調，經擴大清查張文犯案前的行蹤、相關通聯與軌跡，證實張文都是獨自一人行動、獨自犯案，是典型的「孤狼」。

    至於外傳張文有一名心儀女子，疑似是他女友？對此，警方今天也澄清，經清查張文的相關通聯、足跡、交友狀況，目前尚未發現他有要好的異性友人。

    北市警呼籲，為儘快釐清張文的犯案動機，民眾若知悉有關他的犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

    張文到誠品南西店場勘。（記者王冠仁翻攝）

    張文到誠品南西店場勘。（記者王冠仁翻攝）

    熱門推播