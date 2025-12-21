張文沒工作錢從哪來？高大成：查金流追幕後集團

法醫高大成（圖）認為要查明張文的金流，釐清背後是否有集團資助。（資料照）

在北捷連環攻擊釀成3死11傷的張文，最後也墜樓身亡，檢警預計23日下午2點解剖查明。法醫高大成今天認為，張文已經1年多沒工作，卻還能買煙霧彈等裝備，錢從哪裡來？認為只要查明金流，就可揪出幕後是否有集團資助，並認為從張文先脫掉全身的防彈背心等裝備才墜樓，認為原本想減輕重量逃脫的機率較高，可透過驗屍傷勢，查明他墜樓的意圖。

高大成指出，張文事前應該有先到誠品勘查過地形，發現該處下面有放紙箱，而從他要跳下前，先脫掉全身的防彈背心等裝備，研判他是要減輕全身重量，認為跳在紙箱上不會死，還有機會逃脫，因此，企圖逃脫的成分佔8成，2成才是畏罪自殺。

高大成並說，跳樓還是逃跑時不慎墜落，在驗屍時可以判別的出來，若是跳樓，以6樓高而言，會距離大樓約2至2.5公尺，但若是滑落，就可能是不慎墜樓，因為是攀爬中，墜下的距離會離大樓較近。此外，一般死意已決者，會是頭下腳上，如果是要脫逃，就是腳先著地，腳骨也會因此斷裂，意圖如何可從解剖相驗的傷勢釐清。

此外，張文失業、沒工作，卻能在外租屋過生活，還能購買全身裝備、高檔刀具、煙霧彈，錢從哪裡來？至於手機裡沒有查到什麼，應該不是沒有，而是他有兩支手機，另1支犯案後已被丟棄，或是還有其他連絡方式。

高大成認為，如果像鄭捷殺人是出於個人原因，那就單純，但若有人長期給予金援，那就顯示張文背後可能還有一個集團，那就十分不單純，未來可能再發生類似案件，相關單位務必查明金流。

