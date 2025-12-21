為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮市旅館拆除損鄰爭議不斷 鷹架圍籬又不敵強風倒塌

    2025/12/21 19:24 記者王錦義／花蓮報導
    位於花蓮市後站富安路一處拆除房屋工地外的鷹架，晚間6點左右不敵強風遭吹倒，所幸沒有砸到行人。（花蓮市長魏嘉彥臉書）

    中央氣象署於今（21）日下午針對花蓮等15縣市發布「陸上強風特報」，指出受東北季風增強影響，部分地區風力顯著增強，花蓮市預估平均風6級以上或陣風8級以上。位於花蓮市後站富安路一處拆除房屋工地外的鷹架，晚間6點左右不敵強風遭吹倒，所幸沒有砸到行人。

    花蓮市長魏嘉彥在臉書發布訊息，後站富安路正在拆除的工程鷹架圍籬因風勢強勁而倒塌，上個月市公所已多次向縣府建設處反映，應加強該處工安保護，所幸未有人員傷亡，不然主責單位難辭其咎；也呼籲民眾在戶外要注意防範因強風造成路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

    花蓮市富安路一棟5層樓的旅館最近正進行拆除工程，開工後爭議不斷，上月遭民眾投訴，建物與一旁的民宅相距約1公尺左右，拆除的水泥塊不斷落下直接砸向旁邊，把鄰居門窗玻璃都砸破，施工單位沒有架設任何的防護網，遭縣府勒令停工；業者之後設置施工圍籬繼續施工，但也遭民眾抱怨圍籬相當簡陋，今晚就不敵強風遭吹倒，工安品質堪慮。

    這處工地爭議不斷，上月才遭民眾投訴，拆除的水泥塊把鄰居門窗玻璃都砸破，施工單位沒有架設任何的防護網。（花蓮市長魏嘉彥臉書）

