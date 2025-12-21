張文家屬需「變賣家產」賠償被害人？ 律師揭無奈現實……

張文19日在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機殺人案。（本報合成照）

27歲通緝犯張文上週五（19日）在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機砍人案，造成3死（不含墜樓身亡的張文）11傷悲劇。事發後網上有不少人認為張文的家屬要對受害者家屬負起賠償責任，不過律師顏紘頤坦言很難，現實只會讓人感到很無奈。

顏紘頤律師在臉書發文表示，這兩天看到Threads上有人問「張文的父母需要變賣家產去賠償給受害者家屬嗎？」，「很多人都說不用，理由是罪不及家人，但這個答案並不完全正確，說要賠償的人也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。因為我們的繼承法制是採概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為所造成的全部損害賠償責任，不過，還是可以主張限定繼承或拋棄繼承來減輕或免除責任。」

他接著說：「從新聞來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人了，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任，但，除非他的父母沒有拋棄繼承又有無法主張限定繼承的事由，才需要變賣家產去賠償被害人。所以除了各項撫卹之外，被害者可能就只有犯罪被害補償金的補償（180萬元），很無奈也很現實。之前三峽大車禍的被害人也是類似的情形。因應之道，只能建議各位朋友盡量以各項保險（尤其是意外險）來保障自己及家人了。」

