    網傳「接力攻擊」下一目標高雄車站 警追查留言IP位址

    2025/12/19 22:49 記者黃良傑／高雄報導
    因應北捷殺人事件，高市警方於火車站、主要轉運站及人潮密集站，全面加強站體及車廂巡守勤務。（警方提供）

    台北捷運今（19日）傍晚隨機攻擊連爆，台北車站M7出口有人投擲煙霧彈、持刀傷人，隨後又到捷運中山站周邊隨機砍人，丟煙霧彈，造成多人死傷，竟有人上網PO恐嚇文，稱與行凶後墜樓的兇嫌是「一個組織」，揚言繼續接下去未完成的任務，而下一個目標是「高雄車站」，引發警方重視，漏夜加強各車站警力巡邏。

    有人以英文名代號上「脆」社群網站PO文放話，以「北捷事件」為題，留言自稱「主角張文是我兄弟 我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去下一個地點～高雄車站 敬請期待」，還稱「社會病態交給我們來重整」。

    因應北捷殺人事件，高市警方於左營站、高雄車站、美麗島站等主要轉運站及人潮密集站，由捷運警察、保安大隊與轄區分局全面加強站體及車廂巡守勤務，並橫向聯繫高雄捷運公司站務人員提高警覺，注意可疑人、事、物，強化即時通報機制。

    警方同步針對轄內捷運、鐵路等大眾運輸系統場站、人潮聚集處等場所確實強化巡邏守望勤務，增加見警率，讓搭乘民眾安心，針對可疑人、事、物加強盤查，淨化捷運系統及車廂內安全，另刑大也針對留言追查IP位址，查緝留言恐嚇的嫌疑人。

    網傳恐嚇文揚言「接力攻擊」，高雄車站成下一目標。（取自網路）

