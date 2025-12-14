為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    連偷2廟珍貴鯊魚劍！台南這廟氣憤慣竊未歸還不和解

    2025/12/14 16:20 記者王俊忠／台南報導
    鯊魚劍。示意圖，與新聞無關。（查緝隊提供）

    1名有多次竊盜前科的慣竊劉姓男子，今年1月到台南後壁隴西府偷廟內的1把鯊魚劍，藏在友人車內，警方很快查獲贓物交還廟方；劉嫌於4月又到柳營區以捕蛇夾偷取大腳腿真武宮殿內鯊魚劍，迄今未還給廟方，廟方氣得不跟他和解。台南地院依兩項竊盜罪判他拘役30天、40天，合併應執行拘役60天，得易科罰金。

    據指出，俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩鼻鋸，「鋸鰩」是1種棲息於溫暖水域、長相類似鯊魚的魟魚，屬瀕危物種，非經主管機關同意，不得買賣，但乩童操持的法器「鯊魚劍」是由其鼻鋸（吻部）加工製成，鼻鋸也是傳統藥材之一，民間仍有人販售。因信仰的需求，過去台灣漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸，成了宗教法器鯊魚劍的大宗來源，1把要價數萬元至數十萬元不等。

    判決指出，劉姓男子有多項竊盜前科，今年1月12日下午1點半許，他騎機車到台南市後壁區的廟宇隴西府，徒手偷取廟內的1把鯊魚劍與現金600元，得手後離去，他並將此劍放在不知情的高姓友人車上。警方獲報追查、追到高姓男子車上找出鯊魚劍，交還廟方。

    今年4月14日晚間7、8點許，劉男搭計程車到台南柳營區大腳腿真武宮，他拿1支捕蛇夾夾取殿內的1把鯊魚劍，將捕蛇夾棄置在殿內，並帶著鯊魚劍再搭計程車離去。

    廟方報警，警方調閱監視錄影畫面，查出又是劉姓慣竊所為，循線逮人，但這把鯊魚劍，劉嫌並未歸還廟方。檢方依竊盜罪起訴，劉坦承犯行，台南地院改採簡易判決處刑，認定劉2次竊盜犯行、犯意不同，應分論併罰。

    劉姓男子涉偷台南兩間廟宇的兩把珍貴鯊魚劍，台南地院依竊盜罪合併判他拘役六十日，得易科罰金。（資料照，記者王俊忠攝）

