    對中立場髮夾彎！異議藝術家艾未未：西方沒資格指責中國人權

    2026/02/01 00:39 即時新聞／綜合報導
    知名中國異議藝術家艾未未近年對中國的立場似乎大轉彎。（歐新社）

    知名中國異議藝術家艾未未近年對中國的立場似乎大轉彎，他最近接受外媒專訪時更指稱，西方國家沒有立場指責中國，引發熱議。

    艾未未目前在英國倫敦為新書《論審查》（On Censorship）宣傳，接受《路透》專訪時說，他過去曾主張西方領袖訪中洽談商業合作之前，應該公開譴責中國的人權侵害行為，「但今天我完全改變想法了，西方根本沒有立場去指責中國。他們必須先看看自己在國際人權、言論自由方面做了什麼。我認為他們（西方領袖）其實連談這些事情（人權）都感到心虛。」

    艾未未拋出這番言論的同時，英國首相施凱爾（Keir Starmer）剛好人在中國國是訪問，艾未未宣稱，從商業利益角度來看，施凱爾決定訪問中國是「理性且務實的」。他形容這是一個「非常好的舉動」，不僅有利於英國，也會在中國獲得正面回應。

    現年68歲的艾未未，年輕時曾旅居紐約，後因父親病重返家，回中國後，艾未未多次批評中國政府，遭當局拘留、軟禁與扣押護照。2015年護照歸還，艾未未離開中國，移居柏林。直到去年12月中，艾未未睽違10年重返中國，探望高齡93歲的母親，當時他也接受外媒訪問，但訪談中竟開始大讚中國美食、文化和社會氛圍，過去以異議者身分知名國際的他，那次訪談對中國沒有任何一句批評，談話內容甚至頗具中國官方敘事色彩。

