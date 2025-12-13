為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    停車未拉手煞！ 街頭滑行直撞路邊7機車

    2025/12/13 14:35 記者邱俊福／台北報導
    停車未拉手煞，車輛街頭滑行直撞路邊7輛機車肇事。（記者邱俊福翻攝）

    停車未拉手煞，車輛街頭滑行直撞路邊7輛機車肇事。（記者邱俊福翻攝）

    駕駛人停車時千萬要注意有無正確操作檔位！1名7旬張姓婦人今天上午駕車行經台北市農安街，迷路停車下車問路時，因該車排檔尚掛於倒車檔，也未拉上手煞，致她一下車，車輛自動往西北方向倒車滑行移動，最後車尾與7輛路邊停放的機車發生碰撞才停止，幸僅虛驚一場，無造成人員傷亡。

    警方調查，今天上午10時許，71歲張姓婦人原本要前往台北市第二殯儀館（懷愛館），卻在台北市區迷路，為了問路，臨時在台北市農安街停車，卻將該車排檔尚掛於倒車檔，也未拉上手煞，就自行開車門下車，結果車輛直接倒車滑行，造成打開車門、站在車門旁的張婦，一路也被迫往後拉著跑，險象環生。

    車輛因此一路倒車滑行到對向，此時一名路人看到張婦被汽車牽著跑，一度上前協助，所幸車輛直接衝撞路邊停放的7輛機車後，便卡住未在滑行，沒有人因此受傷。

    轄區台北市警中山分局交通分隊據報到場，經對張婦進行酒測，酒測值為零，並未飲酒；警方也呼籲，駕駛人於停車時應正確操作檔位，以維護交通安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播