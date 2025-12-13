停車未拉手煞！ 街頭滑行直撞路邊7機車

停車未拉手煞，車輛街頭滑行直撞路邊7輛機車肇事。（記者邱俊福翻攝）

駕駛人停車時千萬要注意有無正確操作檔位！1名7旬張姓婦人今天上午駕車行經台北市農安街，迷路停車下車問路時，因該車排檔尚掛於倒車檔，也未拉上手煞，致她一下車，車輛自動往西北方向倒車滑行移動，最後車尾與7輛路邊停放的機車發生碰撞才停止，幸僅虛驚一場，無造成人員傷亡。

警方調查，今天上午10時許，71歲張姓婦人原本要前往台北市第二殯儀館（懷愛館），卻在台北市區迷路，為了問路，臨時在台北市農安街停車，卻將該車排檔尚掛於倒車檔，也未拉上手煞，就自行開車門下車，結果車輛直接倒車滑行，造成打開車門、站在車門旁的張婦，一路也被迫往後拉著跑，險象環生。

車輛因此一路倒車滑行到對向，此時一名路人看到張婦被汽車牽著跑，一度上前協助，所幸車輛直接衝撞路邊停放的7輛機車後，便卡住未在滑行，沒有人因此受傷。

轄區台北市警中山分局交通分隊據報到場，經對張婦進行酒測，酒測值為零，並未飲酒；警方也呼籲，駕駛人於停車時應正確操作檔位，以維護交通安全。

