    傻眼！國1彰化3車追撞 肇事車3人突棄車逃跑

    2025/12/13 14:37 記者湯世名／彰化報導
    肇事車輛的3名男子在國道上拔腿狂奔，連車都不要了（圖由國道警方提供）

    傻眼！國道1號彰化交流道出口匝道昨天（12日）發生一件離奇事故，包括2輛轎車、小貨車共3輛車發生追撞事故，被撞駕駛都下車查看，不料肇事車輛的車上3人竟當場棄車拔腿狂奔，讓被撞駕駛當場傻眼直呼「不要跑」，3人仍不知去向，影片在網路傳開後有人指這3人為逃逸移工，國道警方已針對事故發生原因與這3人身分展開追查。

    這起離奇的事故發生在昨天下午1點多，國道1號南向198公里彰化交流道出口匝道前，1輛轎車不明原因追撞前方1輛小貨車，強大撞擊力導致小貨車再撞及前方賓士車，形成3車連環追撞。

    正當小貨車與賓士車駕駛都下車查看之際，原本肇事車下車的3名男子，突然拔腿往不同方向分頭狂奔，被撞駕駛看傻朝對方大喊「不要跑」，3人分頭跑往彰化交流道出口匝道及國道邊坡翻越護欄，瞬間不見蹤影。影片PO網友民眾說「這是心虛吧」，還有人說根本是逃逸移工，怕被警方發現先跑再說，連車子都不要了。

    事故現場於13時55分排除，恢復通暢。警方對2位被撞駕駛實施酒測，數值均為零。針對這起國道奔跑事件，國道警方已展開釐清。

    被撞的小貨車（圖由國道警方提供）

    被撞的賓士車。（圖由國道警方提供）

