美國女孩被活活餓死 政府、學校與教會失職要賠9.8億

美國加州11歲女孩被活活餓死，政府、學校、教會被控告失職，以3150萬美元達成和解。（美聯社）

美國加州聖地牙哥11歲女孩麥科馬克（Arabella McCormack），2022年8月被活活餓死，養母與親生父母面臨謀殺、虐童等指控，死者的2名胞妹委任律師控告政府、學校、教會失職，12日以3150萬美元（約新台幣9.87億元）達成和解。

據《美聯社》報導，麥科馬克的2個妹妹，在她死的時候分別為6歲、7歲，律師麥克萊倫（Craig McClellan）接受委託，指控聖地牙哥郡、市的多個單位和組織未能發現死者遭遇虐待。

在12日談妥的和解協議裡，聖地牙哥郡、市須各支付1000萬美元；負責死者居家教育的太平洋海岸學院（Pacific Coast Academy）賠償850萬美元；任命死者養母為長老的磐石教會（Rock Church）賠償300萬美元。

訴訟文件顯示，聖地牙哥郡社工沒有仔細調查小孩受虐的情況；太平洋海岸學院2名教師也並未通報麥科馬克遭到虐待；還有1名身為養母好友的聖地牙哥警察，送給這家人木板讓他們打小孩。

麥科馬克的妹妹目前為9歲、11歲，和另名養母生活在一起，健康狀況良好。律師指出，這筆錢足夠讓死者胞妹度過餘生，但永遠無法彌補她們失去姊姊的痛苦。

