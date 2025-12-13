馬時期也向「馬桶廠商」採購裝甲 知情人士籲在野: 莫打擊國內優良產業

國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君召開記者會，揭露今年三月十二日中科院開標一．二億元、標案編號YR13Z07P俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，也是資本額只有〇．一九億的「福麥國際室內裝修公司」得標。（記者陳逸寬攝）

國防部近日「RDX海掃更」（旋風炸彈）採購案遭在野黨抨擊，質疑得標的「福麥國際」公司因登記主業包含衛浴裝修，被戲稱為「馬桶廠商」，並藉此攻擊國防部標案。知情人士今指出，在野黨應停止為了政治目的，一再亂貼標籤，無謂地抹黑與打擊國防政策及國內優良且合乎規範的產業。

儘管國防部已澄清，強調會嚴格檢驗，廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金 （預算金額百分之五為新台幣4,123萬元）及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。但此爭議仍持續遭受在野指控並政治抹黑。

請繼續往下閱讀...

然而，相關人士說，回顧國內產業參與國防採購的歷史，早在2013年馬英九執政時期，中科院（CSIST）就曾依循「軍品釋商」政策，向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達新台幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。

知情人士認為，從和成這案看到國內能有本土廠商透過多年努力，從傳產跨足高科技國防材料或軍品國際貿易，是台灣產業升級與國防自主的正面展現。在野黨應停止為了政治目的，一再亂貼標籤，無謂地抹黑與打擊國防政策及國內優良且合乎規範的產業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法