不忍了！德召見俄大使 怒斥俄網攻、假消息干預選舉

德國政府長期指控俄羅斯從事破壞、網路攻擊與干預選舉，動搖民主制度與社會信任。德國外交部週五（12）召見俄羅斯駐德大涅恰耶夫（Sergey Nechayev），表達嚴正關切，同時強調將採取反制措施，加強支持烏克蘭。

據《美聯社》報導，德國外交部發言人吉澤（Martin Giese）說，德方週五正式召見俄羅斯大使涅恰耶夫，要求說明一連串「混合戰」，包括破壞行為、網路攻擊、選舉干預及散播不實訊息等。德國政府認定，這些網路與假訊息攻擊的目的明確，即分化社會、煽動不信任、引發排斥心理，削弱民眾對民主制度與機構的信心。

吉澤進一步指出，德國調查單位認定，俄羅斯軍事情報機構「格魯烏」（GRU）涉及2024年針對德國空中交通管制系統的網路攻擊行動。德國外交部表示，這起攻擊疑由駭客組織APT28執行，這個組織又被稱為「花俏小熊」（Fancy Bear），過去已在多國遭到制裁。APT28與GRU過去亦參與多起國際網路入侵事件，包括2016年美國總統選舉期間洩露民主黨候選人希拉蕊電子郵件事件。

此外，吉澤說，德國情報機構研判，GRU也曾透過名為「風暴1516」（Storm 1516）的行動，企圖干預今年2月舉行的德國聯邦大選。他指出，相關行動包含散布人工生成內容、假調查報告、深偽影像、偽裝成新聞網站的頁面，以及捏造的證人說法，並在多個平台流傳。

吉澤強調，德國將對俄羅斯的混合戰行為採取一系列反制措施，並以最嚴厲措辭譴責俄羅斯國家控制行為者的重複且不可接受的攻擊行徑。德國將持續強化對烏克蘭的支持，以及自身的嚇阻與防衛能力。

