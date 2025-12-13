不演了!金正恩親口揭露 北韓部隊援俄支援掃雷喪命

金正恩12日在平壤歡迎援俄部隊返國。（法新社）

北韓領導人金正恩12日透露，北韓派部隊赴俄羅斯庫斯克州（Kursk）執行掃雷，並且有人員死亡。這是金正恩罕見公開承認，派兵到俄羅斯執行致命任務。

《法新社》13日報導，北韓官方媒體「中央通信社」（KCNA）13日報導，金正恩在平壤為自俄返國的工兵部隊，舉行歡迎儀式時發表的談話，當中公開談到這支部隊在俄羅斯的任務。金正恩說，這批部隊「在掃雷的休息時間寫信回家鄉」，他還提到這一批部署時間從8月開始，為期120天，其間有9名工兵部隊喪生。

金正恩在12日的談話中向這批官兵表示，部隊「幾乎每天都在克服難以想像的心理和體力負擔」，部隊「在不到3個月內」，把「大片危險區轉為安全地帶」。KCNA刊登的照片中，金正恩在歡迎儀式上擁抱返國士兵，士兵中有人受傷、坐著輪椅。

根據南韓和西方情報機關估計，北韓已派數千名部隊，支援俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。分析家指出，俄國給予北韓金融、軍事技術、糧食和能源援助交換北韓支援兵力，使受到外交孤立的北韓，得以不受國際制裁影響，持續發展核武、飛彈計畫。北韓直到今年4月才首度證實，已部署部隊支援俄羅斯，並且有士兵在戰鬥中陣亡。

